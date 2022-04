Antikrakers wonen in Kaatsheuvel met 30 Oekraïners. Vandaag komen ze: ‘Ik hoop dat ze Engels praten’

Zo los je conflict over ‘illegale’ reclame­mast op: drie maanden om ‘m af te bouwen

VLIJMEN/DEN BOSCH - Ach, waarom zou je níet een acceptabele compromis bedenken? In plaats van een oordeel moeten vellen met minstens één verliezer? Misschien speelde zoiets wel door het hoofd van rechter mr. De Lange, in de kwestie rond de reclamemast langs de A59 in Vlijmen.

7:39