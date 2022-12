Arrestatieteam valt woning binnen in Waalwijk: hoofdbewoner aangehouden

Bouw 25 huizen op plek ‘het bosje’ Vlijmen kán volgend jaar nog beginnen

VLIJMEN - De bouw van 25 woningen door Kalliste in Morgenstond, in het Geerpark in Vlijmen, is een flinke stap dichterbij gekomen. De gemeente Heusden en de ontwikkelaar hebben hun handtekening gezet onder afspraken daarover.

