Auke laat de buurtbus van Sprang en Gansoyen altijd rijden: zelfs zijn eigen heupoperatie moest wijken

Vragen­lijst over wegblijven uit stembu­reaus net zo impopulair als verkiezin­gen zelf

VLIJMEN - Meer dan de helft van de Heusdenaren die in maart mocht stemmen, kwam níet naar de stembus. De gemeente wil weten wat de oorzaak is van de lage opkomst, maar de lust om hierover een enquête in te vullen is niet veel groter.

14 augustus