Auto gaat in vlammen op in Waalwijk

Primeur met doventolk bij dodenher­den­king Vlijmen: ‘Een gedicht in gebaren omzetten is lastig’

VLIJMEN - Bij de Dodenherdenking in Vlijmen was ook tolk gebarentaal Samanta Hütten aanwezig. Te danken aan jeugdburgemeester Daan Sol. ,,Bijzonder? Nee dat is een misvatting.”

5 mei