Auto op zijkant na botsing in Waalwijk, bestuurder gewond

Boze boer kan oor beter bij Duinboeren te luister leggen

‘In plaats van op de trekker naar Den Haag te rijden, zijn wij al langere tijd bezig met verduurzamen, want iedere bedreiging biedt weer een kans’, zei een van de Duinboeren twee weken terug op boerderijterras de Ritskampen in Vlijmen, waar ze open dag hielden. Ze waren verbaasd dat er zo veel publiek was.

25 juni