Auto slaat hard over de kop bij 's Gravenmoer, twee mannen komen zelf uit de auto

Geen vakantie met het gezin? Deze kids zijn van harte welkom bij Jan en Marla in Loon op Zand

LOON OP ZAND - Met de familie op vakantie zit er even niet in, dus zijn zo'n dertig kinderen uit de regio dit weekeinde van harte welkom op de vakantieboerderij van Marla en Jan van der Voorden in Loon op Zand. Regels zijn er wel. De belangrijkste? ,,Pret maken.”

7 augustus