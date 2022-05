Autobiografische verhalen centraal op Altena Boekenbal van Woerkums Literair Café

met video Grote brand na bliksemin­slag in woonboerde­rij met rieten dak Woudrichem: ‘Ik hoorde een enorme klap’

WOUDRICHEM - In een woonboerderij met rieten dak aan de Oudendijk in Woudrichem woedde donderdagmiddag een grote brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Het dak is volledig uitgebrand.

19 mei