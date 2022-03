Automobilist gaat ervandoor na positieve cocaïnetest in Waspik, na zoektocht aangehouden

Kunstwerk in sporthal De Jager in oude glorie hersteld

GIESSEN - Het stemt Paul Peet wat weemoedig als hij sporthal De Jager in Giessen binnenloopt. De ruimte waarin hij als directeur actief was. Waar ook, tegen de achterwand, een door hem ontworpen kunstwerk hangt. En dat is de reden dat hij terug is in de hal. Het is aan een grote onderhoudsbeurt toe.

23 maart