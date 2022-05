Automobilist rijdt verkeersbord uit de grond en wordt meegenomen op verdenking van rijden onder invloed

Provincie niet blij met afsluiten fietspad Kaatsheu­vel: ‘Begrijpe­lijk, maar geen goed idee’

KAATSHEUVEL - Het afsluiten van een van de fietspaden richting de snelfietsroute in Kaatsheuvel is een doorn in het oog van de provincie Noord-Brabant. De provincie begrijpt dat de gemeente Loon op Zand ongelukken wil voorkomen, maar het afsluiten van een fietspad is ‘geen goed idee’, zegt gedeputeerde Suzanne Otters.

4 mei