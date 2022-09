Automobilist zwaargewond bij botsing tegen boom in Vlijmen

De varkens van Joost van Alphen hebben drie keer zoveel ruimte

HERPT - Joost van Alphen heeft een biologische varkenshouderij. In de zomer zijn, zoals op de foto is te zien, alle drachtige zeugen in de wei of in de modder. Daar kunnen ze lekker afkoelen, bijvoorbeeld als de temperatuur 33 graden is, zoals op het moment dat de foto is gemaakt.

5 september