Bankje en fruitbomen in Waspik als bijzondere gift: jeugd helpt bij cadeau van GroenLinksaf

Vrouwen lastigval­len op straat? Waalwijk is er klaar mee

WAALWIJK - Vrouwen, meisjes, homo’s of lesbiënnes worden ook in Waalwijk nog veel te vaak op straat lastiggevallen. De gemeente doet onderzoek naar de omvang van (seksuele) straatintimidatie, en welke aanpak het beste is.

13 november