BBB zegeviert onder Waalwijkers, ook forse winst voor Lokaal Brabant

met video en update Verwarde man die door weiland bij Waalwijk liep niet gevonden, hulpdien­sten zoeken niet verder op water

WAALWIJK - Hulpdiensten zijn maandagavond massaal uitgerukt naar de Zomerdijk in Waalwijk. De politie had de melding gekregen dat een man met verward gedrag in een weiland liep langs de Maas. Omdat hij mogelijk in het water was gevallen, zocht de brandweer met een boot op de Bergsche Maas.