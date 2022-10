Bedelverbod is ‘omstreden en onnodig’, dus Waalwijk past regels aan na uitspraak Europees Hof

Deelnemers genieten van Heusden Danst: ‘Je knapt er mentaal van op’

DRUNEN - In zeven weken tijd hebben vier dansdocenten hun leerlingen klaargestoomd voor de voorstelling van Festival Heusden Danst in De Voorste Venne in Drunen. Mensen die nog nooit gedanst hadden (of maar een klein beetje) geven deze zondag een wervelende show weg. Met een staande ovatie van het publiek als slotakkoord.

23 oktober