Belangrijke bevrijdingsoptocht Sprang-Capelle blijft zorgt voor saamhorigheid

Aan enthousiasme was er in ieder geval geen gebrek. De optocht begon al om tien uur ’s ochtends, maar dat weerhield de deelnemers er niet van om hun wagen alvast aan het nieuwsgierige publiek te laten zien. Vol overgave vertelden ze hun verhaal over de wagen en welke rol het speelde tijdens de bevrijding.

Een van de wagens die niet mocht ontbreken was de koets van het koningshuis. ,,We hebben ook het hele koningshuis bij elkaar getrommeld”, zegt wagenbouwer Rick van Oss.

Drie prinsesjes

Dat hij en zijn groep alles uit de kast hebben gehaald, is duidelijk. ,,Voorop de wagen zitten de drie prinsesjes”, zegt Rick, wijzend naar de drie dames die voor op de wagen zitten. ,,Een van hen is mijn neef, die hebben we maar even laten verkleden als een vrouw”, lacht hij.

Ook andere deelnemers hebben het zo echt mogelijk laten lijken. Zo stonden er op de wagen van de Engelandvaarders twee soldaten te zwaaien naar de aanwezige toeschouwers en reden er verschillende oldtimers mee in de stoet.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Bevrijdingsoptocht op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. © Dolph Cantrijn

Saamhorigheid

Aan alles was te merken dat iedereen naar de bevrijdingsoptocht uitkeek. In iedere straat waar de optocht doorheen reed, stonden er mensen buiten. ,,Ik vind het heerlijk om met dit weer buiten te zitten en te zien wat alle deelnemers hebben gemaakt”, zegt een bewoner van de Heistraat. De man zit samen met zijn buren de optocht te aanschouwen. ,, Evenementen zoals deze zorgen voor saamhorigheid en dat is wat de juist nu nodig hebben”, laat hij weten.

Niet veel verderop, in de Raadhuisstraat, zit een grote groep al vroeg aan het gebak en de koffie. Ook in deze straat is goed te zien dat er veel saamhorigheid is. ,,Het is een mooi moment om samen te komen”, zegt een van de vrouwen. ,,We wonen hier pas net, maar voelen ons door dit soort bijeenkomsten echt op ons gemak hier.”

Belang van de optocht

Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd en sindsdien vieren we het ieder jaar. En dat is belangrijk volgens Ri Aachterberg, die een van de aanwezige toeschouwers is. Zij is 101-jaar oud en heeft de bevrijding goed meegemaakt.

,,Ik vind het belangrijk dat de jongeren weten wat er gebeurd is en dat er veel aandacht aan gegeven moet worden”, zegt Achterberg. ,,De optocht roept nog wel herinnering op. Als ik de wagens zo zie rijden, dan denk ik nog wel eens terug aan de dag dat Nederland bevrijd werd en het feest dat er volgde.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Bevrijdingsoptocht op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. © Dolph Cantrijn

Ook de 82-jarige Annie Kuijster, geboren en getogen in Sprang-Capelle, is blij met de aandacht. ,,Ik vind het mooi om te zien. Een aantal mensen die ik kende zaten bij het verzet en hebben zich hard ingezet tijdens de oorlog. Door Bevrijdingsdag te vieren bedanken we eigenlijk ook alle verzetsstrijders”, geeft Kuijsten aan. ,,De optocht laat zien wat er in het verleden gebeurd is en laat mensen samen komen om de vrijheid te vieren.”

Jeugd

Beide ouderen vinden het belangrijk dat er een bevrijdingsoptocht wordt gehouden, ook omdat ze het idee hebben dat het de jongeren wat minder belangrijk vinden. Maar is dat wel zo? Als je langs de route van de optocht loopt, zie je dat er ook veel jongeren tussen zitten.

Zo ook Demi (20) en Maud (16), die vanuit Raamsdonk naar de optocht zijn gekomen. ,,Ik vind dat wij als jeugd ons best wel mogen beseffen hoe belangrijk vrijheid is”, geeft ze aan. Maud sluit zich aan bij haar oudere zus ,,We moeten het belang van vrijheid ook meenemen in de toekomst.”

Volledig scherm De Bevrijdingsoptocht op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle. © Dolph Cantrijn

Volledig scherm Sprang-Capelle - Raadhuisplein - Bevrijdingsoptocht © Dolph Cantrijn