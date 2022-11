Benedenverdieping uitgebrand bij woning in Waalwijk, brandweer helpt bewoner naar buiten

Het V-teken kunstwerk verbindt verleden , heden en toekomst

VLIJMEN - Na een jaar van voorbereidingen vond zaterdag 5 november 2022 de onthulling van het kunstwerk plaats op het Plein in Vlijmen. Een kunstwerk waarop het door Cees Akerboom geschreven gedicht is verwerkt. Een vredesmonument in de vorm van een V met de nodige symboliek.

