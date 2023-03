Bestelbus botst achterop vrachtwagen in Waalwijk, hondje met schrik vrij

Met vier teams naar het EK in Portugal; de Ker-rolls nemen het op tegen de allerbes­ten

KERKDRIEL - Wie zin heeft in een nostalgisch feestje in stijl van de jaren 70 kan op 22 april naar de rollerdisco van de Ker-rolls in De Kreek in Kerkdriel. Een lichtshow, rolschaatsen op onvervalste disco, het roept de sfeer op van Saturday Night Fever. Het feest is ook een steun in de rug voor de EK-gangers van de club.