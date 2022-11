Bestelbus in sloot na botsing met vrachtwagen in Sprang-Capelle

Bankje en fruitbomen in Waspik als bijzondere gift: jeugd helpt bij cadeau van GroenLinks­af

WASPIK - Natuurpark De Veste in Waspik is een speciale houten bank rijker. Het is een cadeau van de partij GroenLinksaf, en gemaakt en ontworpen door leerlingen van Praktijkschool MET. De bank wordt straks omringd door fruitbomen.

