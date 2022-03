Bestuurder botst met bestelbus tegen vangrail op de A59 bij Waalwijk

Trailers vol goederen ingezameld voor Oekraïne: ‘Voor iedere Oekraïner een arm om de schouder’

MEEUWEN - In het Land van Heusden en Altena wordt massaal ingezameld voor Oekraïne. Blijft de vraag: hoe zorg je ervoor dat al die goederen in het binnenland terecht komen? ,,Onze vrachtwagens gaan in konvooi met militairen of politie naar Lviv.”

6 maart