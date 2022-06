Bestuurder pick-uptruck krijgt taakstraf na aanrijden voetganger in Werkendam

Na wéér een ongeluk roep om nóg sneller maatrege­len op kruising in Haarsteeg

VLIJMEN/HAARSTEEG - De maat is vol, er moet heel snel iets gebeuren aan de verkeerssituatie op de kruising Mommersteeg-Tuinbouwweg tussen Vlijmen en Haarsteeg. Directe aanleiding voor dit pleidooi vanuit de Heusdense politiek is het ongeluk waarbij een auto zich in de gevel van een huis boorde.

23 juni