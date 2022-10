Bij Dierenasiel Waalwijk is het áltijd dierendag: ‘Desnoods zitten ze hier hun hele leven’

Heruitgave roman over de slavernij: ‘Alleen met de vinger naar Nederland wijzen, is te makkelijk’

SPRANG-CAPELLE - Gouden Handel, een roman over de slavernij in Suriname en Curaçao, is opnieuw uitgegeven. ,,Een deel van die schuld ligt naar mijn mening ook in Afrika zelf”, zegt auteur Kees Uittenhout.

23 september