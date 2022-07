Bijna vakantie, maar waar zijn de leerkrachten voor komend schooljaar? ‘Aan bonussen doen we niet’

Henk van der Pas, directeur van scholenstichting Scala in Heusden, noemt de laatste weken voor het zomerreces ‘een dynamisch einde van het schooljaar.’ ,,Op 30 juni had ik alles rond, op 1 juli hadden we vijf vacatures. ,,Leerkrachten zeggen eind juni op, dan kunnen ze na de vakantie elders aan de slag.”