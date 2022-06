Blauwalg in water ijsbaan Kaatsheuvel, zwemwater in regio wel nog van uitstekende kwaliteit

KAATSHEUVEL - Het is weer zover, blauwalg in het ondiepe water van de ijsbaan in Kaatsheuvel. Hondenbaasjes moeten dus oppassen, de loslooproute loopt pal langs de plas.

Blauwalg of niet. Voor bezoekers van de duinen is het niet altijd duidelijk. Omdat het geen zwemwater is, wordt de plas niet door de Omgevingsdienst gecontroleerd en staan er niet altijd waarschuwingsborden.

Maar als er een groene laag op het water verschijnt, kun je maar beter voorzichtig zijn, zegt ook Natuurmonumenten, eigenaar van het gebied. ,,Het stilstaande water is in de zomermaanden een kweekvijver voor blauwalg en bacteriën. Je hond hier laten drinken of zwemmen houdt dus altijd een risico in.”

Waar kun je zwemmen?

Zwemmen in natuurwater kan op andere plekken nog wel. Het Blauwe Meer in Loon op Zand, de Zandwinplas in Drunen, het Hoefsven in Waalwijk en de Nieuwe Wiel in Vlijmen bijvoorbeeld hebben op dit moment allemaal het predicaat ‘zwemwater uitstekend.’

Blauwalg in het water van de ijsbaan is overigens niets vreemd. Bij mooi weer is het elke jaar wel een keer raak. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af, die bij mens en dier jeuk of buikkrampen kunnen veroorzaken. Met name hondenbezitters wordt afgeraden hun dier uit de vijver te laten drinken of in de plas te laten zwemmen.

Blauwalgen ontstaan als het water warm wordt. Ze ontwikkelen zich het snelst in stilstaand water met weinig zuurstof. Bij kouder weer verdwijnt de alg.