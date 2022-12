Boten van reddingsmaatschappij varen op Boven-Merwede bij Sleeuwijk vanwege ‘verdachte situatie’

Kaatsheu­vel­se gymclub doet dorp een freerunpar­cours cadeau: ‘Alle jeugd in het dorp heeft hier iets aan’

KAATSHEUVEL - Freerunnen is razend populair bij jongeren in Kaatsheuvel. De Kaatsheuvelse Gymnastiek Vereniging doet het dorp een freerunparcours cadeau. Het parcours wordt aangelegd op het President Kennedyplein. De toestemming van de gemeente is binnen. ,,In maart beginnen we met bouwen”, zegt voorzitter Wilbert Beerens van de KGV.

