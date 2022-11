Bouw kazernes Altena op koers, uitspraak over financieel conflict met aannemer

ALTENA - De bouw van de drie brandweerkazernes in Altena verloopt voorspoedig. Eind dit jaar worden de kazernes in Almkerk, Dussen en Hank opgeleverd. Intussen is er ook een uitspraak in een conflict tussen gemeente en de aannemer.

In Almkerk en Dussen zit het werk er eind dit jaar helemaal op. In Hank moeten dan nog werkzaamheden in de ruimte rond de kazerne worden gedaan. In januari wordt de Almkerkse kazerne feestelijk geopend. Als ook in Hank het werk helemaal klaar is, wordt het gehele project daar feestelijk afgesloten.

Onenigheid over kosten

Intussen is er door een uitspraak van de Raad van Arbitrage duidelijkheid over het conflict tussen de gemeente en de aannemer. Partijen waren het niet eens voor wiens rekening de opgelopen kosten zijn tussen het moment van de offerte en de daadwerkelijke start van de bouw. De uitspraak is voor de gemeente gunstig uitgevallen.

De aannemer kon pas later met de bouw beginnen dan de bedoeling was, met vertragingsschade als gevolg. Die was voor een deel ontstaan door een fout in de constructieberekening voor de kazerne in Almkerk. Daardoor waren langere heipalen nodig. Voor de aannemer was dit aanleiding 733.000 euro aan meerkosten en vertragingskosten van de gemeente te eisen.

Altena moet deel betalen

De Raad van Arbitrage heeft deze eis grotendeels afgewezen. Maar vond het wel redelijk dat de gemeente 175.000 euro betaalt als bijdrage in de stijging van de bouwkosten. Ook moet Altena 87.000 euro betalen als vergoeding voor de schade die de aannemer heeft geleden door vertraging van de start van het project. De gemeente gaat de extra kosten voor de aanschaf van de langere palen doorberekenen aan de architect en de constructeur.

Tijdens de bouw zijn meerkosten ontstaan die niets te maken hebben met het conflict met de aannemer en de uitspraak van de Raad van Arbitrage. De meerkosten komen uit op ongeveer 85.000 euro.