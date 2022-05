Bouw veelbesproken wijk Akkerlanen gaat tóch van start: ontwikkelaar wil niet meer wachten

Wie over de Akkerlaan rijdt, kan het niet ontgaan. De voorbereidingen voor de veelbesproken wijk Akkerlanen zijn in volle gang. Op het terrein moeten ruim tweehonderd woningen verrijzen. Achter de schermen woedt nog altijd een discussie over de stikstofuitstoot. Kloppen de berekeningen van de initiatiefnemers en de gemeente, of is er een te positief beeld geschetst van woningbouw op deze plek nabij het Hoefsvengebied? De Raad van State moet daar een oordeel over vellen.