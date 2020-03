Brabants gezin in isolatie: ‘Of corona vergelijkbaar is met griep? Nee, je voelt je echt beroerd’

De jaarlijkse wintersportvakantie met zes andere stellen naar Ortisei, Noord-Italië, kreeg bij thuiskomst een vervelend staartje. Contact met andere mensen is ten strengste verboden. Waalwijker Edwin Klaasen wil als één van de eerste patiënten met het coronavirus telefonisch zijn verhaal doen.



Bij hun vertrek was Noord-Italië nog geen risicogebied. Maar op de terugweg bij de traditionele stop voor een schnitzel in München begonnen ze te kuchen. ,,We maakten nog grapjes: ‘Je zult wel corona hebben.’”



Twee dagen later zetten de griepklachten door. ,,Dan vergaat het lachen je al snel.” Of het coronavirus vergelijkbaar is met een gewone griep? ,,Nee. Normaal ben ik iemand die een ibuprofen erin gooit en door gaat, maar je voelt je echt beroerd.” Hij had last van pijnlijke ogen en koorts.



Na een dag of twee maakten die griepverschijnselen plaats voor druk op de borst en kortademigheid. ,,Vooral de steken op de borst zijn heel onprettig”, aldus Klaasen. ,,En de hoofdpijn is ook heftig”, zegt zijn vriendin, die regelmatig in hoesten uitbarst, op de achtergrond.