Brandende plantenbak beschadigt gevel van appartementencomplex in Waalwijk

Niet stoppen voor snelfiets­rou­te kan flink in de papieren lopen: politie houdt extra controles

KAATSHEUVEL - Het is oppassen geblazen bij de kruising van de Horst met de snelfietsroute in Kaatsheuvel. De politie controleert deze dagen extra vaak of automobilisten stoppen bij de stopstreep. Wie dat niet doet, krijgt een boete in de bus. ,,150 euro", zegt de politie. Plus 9 euro administratiekosten.

31 mei