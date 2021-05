Brandweer ‘houdt ernstig rekening met drie dodelijke slachtoffers’ bij grote brand in appartement Werkendam

WERKENDAM - Bij een appartement boven een bedrijf aan de Beatrixhaven in Werkendam is zondagochtend een grote brand uitgebroken. De brand breidde uit naar een naastgelegen appartement en het onderliggende bedrijf.

De brand woedt in een in een appartement boven een houtverwerkingsbedrijf en houtopslag voor scheepsinterieur. De Veiligheidsregio meldt dat er mogelijk personen aanwezig zijn in het brandende appartement. Uit voorzorg is een traumahelikopter en ambulance opgeroepen. In eerste instantie werd gedacht dat er niemand aanwezig was in de woning toen de brand uitbrak.

‘Ernstig rekening met drie dodelijke slachtoffers’

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio houdt ‘ernstig rekening met drie dodelijke slachtoffers’, maar momenteel is er nog niks bevestigd. De brand woedde in twee appartementen. Volgens de woordvoerder woonde in het ene appartement een gezin met twee kinderen, die weg wisten te komen. In het andere appartement wonen vermoedelijk arbeidsmigranten uit Polen.

De veiligheidsregio meldt dat de brandweer bezig is het appartement te stutten en veilig te stellen, zodat ze naar binnen kunnen om op zoek te gaan naar slachtoffers.

Rookontwikkeling

De brandweer kreeg zondagochtend rond 08.00 uur een melding van de brand. Inmiddels is opgeschaald naar een Grip 1-situatie. Dat gebeurt vooral bij grote incidenten omdat er samenwerking nodig is tussen verschillende hulpdiensten. Volgens een woordvoerder is de brand iets meer onder controle. Wel is er veel rookontwikkeling richting Werkendam. De veiligheidsregio roept om om vooral uit de rook te blijven. Personen die op de Sasdijk naar de brand staan te kijken, wordt geadviseerd om uit de rook te blijven staan.

De Rijkswaterstaat en brandweer zijn met boten aanwezig. De brandweer zet vier tankautospuiten en een hoogwerker in. Om de brand van alle kanten te bestrijden wordt door de brandweer ook een blusboot ingezet. Volgens de veiligheidsregio is er een kans dat de brand uitbreidt en wordt er extra materiaal ingezet. Een drone gaat van bovenaf (warmte)beelden maken.

Grote brand aan de Beatrixhaven in Werkendam.

Zeer grote uitslaande brand Werkendam, mogelijk mensen aanwezig in brandend appartement.

Zeer grote uitslaande brand Werkendam, mogelijk mensen aanwezig in brandend appartement.

