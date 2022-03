Bruidsboeket van schilder Theo van Delft lag te verstoffen in een la, maar komt nu weer thuis in Waalwijk

GemeenteBe­lan­gen Loon op Zand heeft het voor het kiezen: huidige coalitie of wordt het iets heel anders?

KAATSHEUVEL - De verkiezingen mogen dan voorbij zijn, tijd om even rustig achterover te leunen is er niet. De volgende vraag staat voor de deur: hoe nu verder? In Loon op Zand heeft GemeenteBelangen het voor het kiezen. Er is maar één partij nodig voor een meerderheid. Maandag begint de rondedans.

18 maart