Buurt wil frietwagen weg hebben vanwege de geur, klanten balen: ‘Waar hebben ze het over? Ik ruik niks’

met video Oudere vrouw raakt met auto van de weg in Waspik, in bakje van graafmachi­ne uit sloot gehaald

WASPIK - Een oudere vrouw is vrijdagmiddag met haar auto in een sloot in Waspik beland. De vrouw werd naast de Engelseweg uit de auto geholpen met een graafmachine die voor werkzaamheden in de buurt was. Met ondersteuning van een agent kon ze zelf uitstappen.

13 mei