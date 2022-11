Buurtbus botst tegen fietsster in Waalwijk, vrouw valt hard met hoofd op weg en raakt ernstig gewond

Het moet al gek gaan, wil je op deze boeken­beurs niks van je gading kunnen vinden

NIEUWKUIJK - Alleen maar tevreden mensen komen uit de grote tent op het terrein van de abdij in Nieuwkuijk. Blij met de aankopen die ze hebben gedaan en met de prijs die ze ervoor betaald hebben: maximaal twee euro per boek is te overzien.

30 oktober