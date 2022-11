Camera’s bij Zanddonk zijn dure grap, maar nodig: bijna 3 ton voor veiliger bedrijventerrein

Man valt van niet-goedgekeur­de elektri­sche step en raakt zwaarge­wond in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Een man raakte zaterdagavond zwaargewond nadat hij in Sprang-Capelle van een elektrische step was gevallen. Enkele voorbijgangers zagen hem op het Halve Zolenpad liggen en belden de hulpdiensten. Voor de man landde in een weiland langs het pad een traumahelikoper.

7 november