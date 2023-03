Campagne voeren met ‘praatverbod’? Knap lastig, weet Henk van Zelst: ‘Maar het heeft ook voordelen’

Alle verenigin­gen stoppen met ophalen oud papier in Waalwijk: ‘We voelen ons in de steek gelaten’

WAALWIJK - Alle verenigingen en kerken zijn afgehaakt bij het ophalen van oud papier in de gemeente Waalwijk. De traditionele inzameling door vrijwilligers stopt nog deze maand. ,,We voelen ons gruwelijk in de steek gelaten.”