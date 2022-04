Camperplaats nieuwe stap in leisure voor Heusden: ‘Het ziet er hier supermooi uit’

Antikra­kers gaan in Kaatsheu­vel samenwonen met 30 Oekraïners: ‘Ik hoop dat ze Engels praten’

KAATSHEUVEL - Samenwonen met Oekraïense vluchtelingen. Zes antikrakers in Kaatsheuvel gaan het meemaken. De voormalige Theresiaschool waar zij sinds een half jaar wonen, is in twee weken tijd omgebouwd tot opvanglocatie. De vluchtelingen kunnen er elk moment zijn. ,,Ik hoop dat ze Engels spreken", zegt bewoner Erik Wortman.

