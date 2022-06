Damilyano strijdt voor een terras bij zijn patisserie, maar Heusden houdt vast aan parkeerplaatsen

Met video Tientallen truckers reden zich klem onder dit viaduct: dom of klopt doorrij­hoog­te niet?

Geen viaduct in Nederland waar zoveel vrachtwagens zich vastrijden als dat onder de A59 in Waalwijk. Dom van die truckers, toch? Maar hoe hoog dat viaduct echt is, weten Rijkswaterstaat en gemeente niet eens.

12 juni