De bijzondere zoektocht van Christ naar een Honda S600: ‘Gezocht, gevonden, verloren, weer gevonden; ongelooflijk’

Daar pronken ze dan deze zondagmiddag bij café-restaurant Landzicht in Sprang-Capelle. Allemaal Honda’s, allemaal van het type S800 of S600. Tussen 1966 en 1970 zijn er wereldwijd 11.406 gefabriceerd, coupé en cabriolet. Geavanceerde techniek, da’s mooi. Maar als je niet precies weet hoe je die motor moet onderhouden, eindigt dat in sputteren. En uiteindelijk de schroothoop. Vele voorgangers is dat overkomen. Maar deze oudjes hebben het dus overleefd, mogen vanmiddag met hun eigenaar lekker gaan toeren.