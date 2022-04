De echo van schedeltjes of een dood vogeltje ontroerde de Heusdense fijnschilder Henri Bol

Pastoor Dieter Hedebouw verlaat parochie Wonderbare Moeder. Oud-kapelaan Van Overbeek volgt hem op

DRUNEN - Pastoor Dieter Hedebouw gaat parochie Wonderbare Moeder verlaten, om aan de slag te gaan als pastoor van de Heilige Willibrord in Deurne. Zijn opvolger wordt Harold van Overbeek uit Ommel, die eerder al kapelaan was in parochie Wonderbare Moeder.

15 april