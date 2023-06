De familie Laporte helpt Waalwijk over magische grens van 50.000 inwoners, maar gemeente is nog láng niet uitgegroeid

WAALWIJK - Het is een mijlpaal. Waalwijk heeft z’n 50.000 inwoners. De gemeente is blij dat die magische grens is gepasseerd. Met 50.000 inwoners ben je een grote jongen in De Langstraat, maar daarbuiten? De missie is nog niet volbracht.