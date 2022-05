De Leest is klaar voor nieuw theaterseizoen met 200 voorstellingen: ‘Theaterbezoek herstelt zich snel’

Voetbal­club wil overstap­pen op zon­ne-ener­gie, maar stroom terugleve­ren mag niet van Enexis

DRUNEN - Voetbalclub RKDVC is volgens energieleverancier Enexis een grootverbruiker. Van dat label wil de Drunense club dolgraag af, want voor een grootverbruiker is het een stuk lastiger om te investeren in zonnepanelen en dat is wat RKDVC zo graag wil. ,,We mogen dan niks terugleveren aan Enexis en zelf opslaan is te duur.”

