De wieken van molen De Couwenberg in Kaatsheuvel draaien voor de Prins en voor nieuwe molenaars

Afgelopen zaterdag, vanaf een uur of tien ’s morgens, draaiden de wieken van molen De Couwenberg in Kaatsheuvel. En dat gebeurde op nog eens zo’n negenhonderd plaatsen in Nederland. Dat zou een vermelding op kunnen leveren voor het Guinness Book of Records. Leuk en aardig, vindt het Gilde van Vrijwillige Molenaars, liever zien ze dat het aantal molenaars toeneemt.

Nu zijn er 1500 gediplomeerde mulders, genoeg om het beeld dat nagenoeg elke buitenlander van Nederland heeft, die van draaiende molens, te bestendigen. Maar, zo heeft het vijftig jaar oude gilde al becijferd, de toekomst is wat ongewis. Veel molenaars zijn aardig op leeftijd, het vergt bovendien nogal wat fysieke kracht. Die combinatie zou de uitstroom de komende jaren kunnen versnellen. Dus is er nieuwe aanwas nodig, vandaar deze recordpoging.

Molenaar worden

Molenaar worden, het heeft bij Wim Coppens, die De Couwenberg bestiert, altijd wel een beetje gesluimerd. ,,Het zit in de familie. Sinds 1641 hebben familieleden van Coppens overal in Brabant molens gedraaid, bij mijn opa is het gestopt. Vier jaar voor ik met pensioen bezocht ik als bouwkundig projectmanager de molens in Heusden. Toen ging het kriebelen. Kennelijk wisten ze dat ook bij het bedrijf waar ik werkte, want bij mijn afscheid kreeg ik een molenaarscursus cadeau.”

Die cursus duurde twee tot drie jaar. ,,Je moet veel leren over de theorie en de praktijk. Logisch, werken met een molen ziet er romantisch uit, maar het kan levensgevaarlijk zijn. Hoe je veilig moet werken, daar gaat veel aandacht naar uit.” Sinds 2010 is de 73-jarige Waalwijker molenaar in Kaatsheuvel. En, met nog vijf collega’s, op de Kerkhovense Molen. ,,In Oisterwijk moet ik aanpoten, sjouw ik zakken graan van 25 kilo naar boven, zakken meel naar beneden. Nee, ik heb geen sportschool nodig.”

Tachtigjarige Oorlog

De Couwenberg, gebouwd in 1849, draait louter voor de sier. Immers, in het restaurant eronder zitten gasten niet te wachten op een met meel bestoven tournedos. ,,Deze molen draait dus alleen voor de Prins. Komt uit de Tachtigjarige Oorlog. Lieten ze molens in een belegerde stad draaien, zonder dat de stenen wat vermaalden. Alleen maar om de Spanjaarden het idee te geven dat er nog graan was en er in de stad nog geen honger werd geleden. Werden ze ook niet aangevallen.”

Nieuwbakken molenaars moeten geen last hebben van hoogtevrees. ,,Aan de hand van windkracht moet je de wieken in om de zeilen voor te leggen.” Kortom, saai is het nooit. En als je ook nog eens aardig gebekt bent, heb je de belangstellenden zo aan je lippen hangen: molens zitten vol verhalen.

Zo ook De Couwenberg. ,,Bezoekers kunnen naar boven komen, maar dat doen er niet veel.” Dan kunnen ze horen waarom er twee lijnen lopen dwars over de betegelde vloer van het restaurant. ,,Dat moet het karrenspoor voorstellen als de boeren hun graan hier met paard en wagen kwamen lossen.”