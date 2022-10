Den Bolder in Waspik is bezorgd over toekomst: ‘Korting subsidie heeft verstrekkende gevolgen’

Van 122.000 naar 0 kuub gas: ex-ener­gieslur­per Die Heygrave weer open, zwemmers terug op het honk

VLIJMEN – Natuurlijk, zwemmen kun je ook elders. Maar niks is zo fijn als te water gaan in je vertrouwde bad, in dit geval Die Heygrave in Vlijmen. Het zwembad is weer open én werkt compleet gasloos. Dat bespaart 300.000 euro aan gaskosten.

6 oktober