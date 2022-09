Desiree heeft hersenletsel sinds het verwijderen van een tumor: ‘Het uwv bleef maar herkeuren’

Het is een gesprek, zoals er zo veel worden gevoerd. Belangstelling tonen, informatie uitwisselen. Interactie dus. Pas na afloop merk je dat Desiree Koot - Van den Bosch ontzettend moe is, want tijdens het jeu-de-boulen bij d’n Elshof in Elshout laat de Drunense de ballen maar even voor wat ze zijn. Ze heeft niet-aangeboren hersenletsel, waardoor tête-à-tête communiceren haar heel veel kruim kost.