Diamanten paar Van Vugt: ‘Voordat we onze ogen dichtdoen is het altijd opgelost’

Tuinder te voortva­rend; streep door plan voor kwekerij, handel in tuinplan­ten en woning in Drunen

DRUNEN - De gemeente Heusden gaat niet meewerken aan een plan om aan de Kanaalweg 8 in Drunen een (boom)kwekerij en een handel in tuinplanten te vestigen plus een huis te bouwen. De ondernemer was al begonnen met allerlei werkzaamheden, maar die zijn door de gemeente stilgelegd.

5 april