Diesel meegenomen van bedrijventerrein in Waalwijk, Roemeen (32) aangehouden

Speciale ‘kenteken-camera’s’ tegen criminelen zijn buiten werking

VLIJMEN - De speciale ANPR-camera’s die in Heusden langs een aantal wegen hangen om daarmee mogelijke criminelen op te sporen, zijn buiten werking. Gemeente, politie en justitie onderzoeken of ze het project gaan voortzetten of niet. Wanneer een knoop wordt doorgehakt is niet bekend.

12 juni