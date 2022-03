Dronken man uit Venhorst rijdt met lege banden door Waspik

De politie meldt dat de man (42) uit Venhorst dronken was. Hij blies 740 ug/l, dat is ruim zeven keer de maximaal toegestane hoeveelheid. Daarnaast had de bestuurder geen rijbewijs B. Hij is aangehouden op de Spoorstraat. ,,De auto had nog maar één volle band, de rest was al lekgereden. Voor beide feiten is een proces-verbaal opgemaakt”, aldus de politie.