‘Drugsbus’ blijft niet onopgemerkt, toch trekt nog lang niet iedereen aan de bel

WAALWIJK/KAATSHEUVEL - Het regende geen meldingen, toch zijn de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand tevreden over de actie met de ‘drugsbus’. Ze wilden weten hoe alert inwoners zijn als er ergens een verdacht busje geparkeerd staat. De ‘lokbus’ bleef in ieder geval niet helemaal onopgemerkt.

Wat doe je als ergens lang een bus ziet staan vol met voorwerpen voor de productie van synthetische drugs, zoals rubberen handschoenen, gasmaskers en blauwe vaten? En bij de bus ook nog een ‘vreemde ‘anijsgeur hangt. Politie en gemeenten hopen dat mensen aan de bel trekken. Ze hebben namelijk de hulp van inwoners nodig om het aantal drugsdumpingen terug te dringen.

Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Een soortgelijke actie met een lokbus in de gemeente Heusden leverde geen enkele reactie op. Niemand zag blijkbaar reden om deze verdachte situatie bij de gemeente of politie te melden.

Quote Als je onderbuik­ge­voel zegt dat er iets niet klopt, negeer dit dan niet en trek aan de bel Hanne van Aart, Burgemeester Loon op Zand

Bij de actie in Waalwijk en Loon op Zand bleek de alertheid groter. De lokbus stond zes weken lang op diverse locaties in de twee gemeenten. Het leverde negen officiële meldingen op van mensen, die de situatie niet vertrouwden. Maar de lokbus is waarschijnlijk meer inwoners opgevallen.

De verdachte bus stond een tijd bij het Bloemenoordplein in Waalwijk. Dat leverde drie meldingen op. Bij de Hooivork in De Moer waren er dat twee. De Middelstraat (De Moer), Veerweg, Roestelbergstraat (Kaatsheuvel) en het industriegebied in Waalwijk waren ieder goed voor één melding.

Strijd tegen drugscriminaliteit

,,Super fijn dat onze inwoners al zo alert zijn”. stelt burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand. ,,Als je onderbuikgevoel zegt dat er iets niet klopt, negeer dit dan niet en trek aan de bel.” De Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems hoopt dat door de actie met de lokbus mensen sneller verdachte situaties gaan melden. ,,Want alleen samen kunnen we drugscriminaliteit in onze gemeenten bestrijden.”