Drunen trekt weer alles uit de kast voor het Dickensfestijn

Het evenement begint zaterdag 17 december met Dickens by Night. Het plein in het centrum van Drunen is dan tussen 17.00 en 22.00 uur boordevol kraampjes, er is kerstverlichting, mensen zingen en verschillende figuren uit de Dickenstijd treden op. En uiteraard brandt op verschillende plaatsen het houtvuur.

Zondagmiddag 18 december (12.00 tot 17.00 uur) gaat het Dickensfestijn verder, waarbij het straatbeeld in Drunen verandert in een levend negentiende eeuws tafereel. Tussen de meer dan 500 personages uit de boeken van Dickens zitten uiteraard de bekende Scrooge, Oliver Twist, Mr. Pickwick, en de Christmas Carol Singers. Maar ook weeskinderen, dronkaards en deftige lieden bevolken dan de straten in Drunen.

Zwervers, muziek en optredens

De organisatoren doen er alles aan om een gezellige sfeer te creëren. Met onder meer de geur van punch en gepofte kastanjes, marshmallows, glühwein en brandend hout. Verschillende koren zullen zingen, er klinken kerstliederen, vuurkorven branden en er zijn heel veel lichtjes.

Overal in het centrum van Drunen zijn optredens van straattheaters en artiesten; zwervers die om geld bedelen, boefjes die stelen, kinderen die zingen en de Christmas Carol Singers gaan van deur tot deur in de Dickenstraat. En dan zijn er kooplui die hun waar aanbieden, handwerkers die hun ambacht demonstreren en straatmuzikanten die hun instrumenten bespelen. Ook stadsomroepers, de Ganzenfanfare, een schaapsherder met kudde, een levende kerststal (in de Grotestraat) en het straattheater ontbreken niet. Schaatsliefhebbers kunnen die zondagmiddag terecht op de ijsbaan bij de kerstmarkt.

Winkels en horeca

In de Sint Lambertuskerk staat een kerststal en in de kerk zijn verschillende optredens. Er is die zondag ook een goede doelenplein, waar diverse lokale verenigingen van de partij. De spectaculaire Dickensparade is zondag om 14.00 en 16.00 uur. Om 17.00 uur wordt het Dickensfestijn Drunen afgesloten met een muzikale finale bij het kerstvuur.

De winkels en horeca in het centrum van Drunen zijn op zaterdag tussen 17.00 uur en 22.00 uur en zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur geopend. Tijdens de vorige editie bezochten ruim 40.000 bezoekers het Dickensfestijn.