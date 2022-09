‘Een achterwerk zo rood als dat van een baviaan’, pas dan heb je een écht goed bommetje gemaakt

Lukas van Helden was afgelopen zomer regelmatig in bij de eerste de beste brug te vinden in de Biesbosch, gezien vanuit zijn woonplaats Werkendam. Niet om te genieten van de foeragerende vogels, hij was in training. Van die brug afspringen, een bommetje maken en dat daarna blijven herhalen. Want Lukas wilde bij het WeKa Bommetje, dat deze week in zwembad Werkina wordt gehouden, heel goed voor de dag komen. Ooit werd-ie al eens derde, maar stiekem droomt hij van de wisselbeker: een schaal met een bom erin.