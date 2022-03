Een eigen plek, dat is wat de senioren in Drunen willen. En wel in de Brugzaal van De Voorste Venne

DRUNEN - Het is de hoogste tijd dat de senioren uit Drunen weer een eigen en volwaardig onderkomen krijgen. De Brugzaal in De Voorste Venne heeft de absolute voorkeur, maar dreigt te moeten wijken voor huizen. Dus moet de gemeente daar een streep doorheen halen, vinden ze.

,,Laat de senioren in Drunen niet met lege handen staan”, klinkt de oproep. Dat de Hunenhof juist nu aan de bel trekt, is uiteraard niet helemaal toevallig, erkent Theo van Bladel, verwijzend naar de verkiezingstijd. Van Bladel is bestuurslid van SeniorenSociëteit Drunen (875 leden) en afgevaardigd als bestuurslid van de overkoepelende stichting Hunenhof.

Maar verkiezingstijd of niet, de kwestie speelt al langer. Bovendien steekt het de senioren dat de politiek vorige week nog besloot 1,5 miljoen euro uit te trekken voor verhuizing van de bibliotheek naar De Voorste Venne, terwijl de ouderen er voor hun gevoel maar een beetje bijhangen.

Terug in de geschiedenis

Even terug in de geschiedenis. De Hunenhof had jarenlang een eigen onderkomen, vastgebouwd aan De Voorste Venne. Toen het cultureel centrum in 2017/2018 compleet werd gerenoveerd, kwam een einde aan die situatie. De biljartclub kreeg nog wel een eigen ruimte, maar voor de andere activiteiten gold dat niet. ,,De mogelijkheden om onze activiteiten ten volle te ontplooien zijn beperkt. Een open inloop ontbreekt, de gemoedelijke sfeer uit de tijd van de vertrouwde Hunenhofsociëteit is totaal verdwenen”, schetst Van Bladel namens de beide besturen de situatie.

De praktijk is nu dat de activiteiten verdeeld over een aantal accommodaties plaatshebben. In De Stulp, in De Remise en deels in de foyer van De Voorste Venne. Mede door al die verschillende locaties, maar ook door de coronatijd, zijn volgens Van Bladel inmiddels de nodige leden afgehaakt.

Brugzaal met stip op één

De senioren willen een eigen onderkomen. Begin vorig jaar leek een oplossing in beeld toen werd gesproken over het inrichten van de Utopiazaal als seniorensociëteit. Maar een paar maanden liep dat uit op een zware teleurstelling; tot groot ongenoegen van de senioren werd die zaal ‘weggegeven’ aan de bibliotheek.

De Brugzaal staat voor de senioren nu met stip op één. Momenteel heeft de Voedselbank er tijdelijk onderdak. ,,Het is qua grootte voor ons ideaal. Er zijn al voorzieningen als toiletten en een keukentje, je hebt vanaf buiten een eigen ingang. We kunnen er al onze activiteiten onderbrengen. De zaal staat vast aan De Voorste Venne, dus die kan gewoon het beheer doen.”

Meebetalen

Volgens Van Bladel kan de Hunenhof daar, in overleg met De Voorste Venne, zelf een kop koffie et cetera verkopen. ,,Dan kunnen we prijzen wat lager houden en hebben we wat inkomsten om de huur van te betalen.” Als er aanpassingen gedaan moeten worden aan de Brugzaal, willen de senioren daar wel aan meebetalen, aldus Van Bladel. Via de huur, of misschien wel via sponsoren.

Probleem is echter dat de Brugzaal op de nominatie staat plaats te maken voor goedkope huurwoningen. De gemeente Heusden heeft de senioren volgens Van Bladel doorverwezen naar Woonveste. Volgende week staat een gesprek gepland. Hij vreest dat Woonveste hen weer terug verwijst naar de gemeente. ,,En die moet in onze ogen de regie nemen.”

Quote De sfeer in de foyer is niet goed, we willen een goede en geschikte ruimte Theo van Bladel, bestuurslid SeniorenSociëiteit Drunen van Stichting Hunenhof

Er ligt nog een alternatief op tafel: het verbouwen van de foyer zodat die ook geschikt wordt voor De Hunenhof. De senioren zien dat op voorhand echter niet zitten. ,,De sfeer is niet goed, we willen een goede en geschikte ruimte.” De kosten die met een verbouwing van de foyer zijn gemoeid, willen de senioren volgens Van Bladel níet betalen. ,,Een klein stukje via de huur, a la. Maar De Voorste Venne is een centrum voor de hele gemeenschap. Bij de Brugzaal ligt dat anders, die willen we écht als eigen onderkomen.”

'Treurig’

Als er geen oplossing komt, voorziet Van Bladel grote problemen voor de SeniorenSociëiteit en de Hunenhof. ,,Dan schieten er weinig accommodaties over. Het zou toch treurig zijn als in heel Drunen totaal geen onderkomen en inloop voor senioren is. De Voorste Venne ligt perfect.”

Wethouder Peter van Steen liet twee weken gelden tijdens de raadsvergadering weten ‘goede hoop’ te hebben dat De Voorste Venne en De Hunenhof in overleg met elkaar weer tot ‘een broodnodige’ buurthuisfunctie kunnen komen. Van Steen ziet dat daarbij eventueel ook een rol weggelegd voor de gemeente.