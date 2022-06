Een huis vinden? Ook burgemeester van Waalwijk weet nu hoe lastig dat is

Een burgemeester is eigenlijk verplicht om in zijn of haar eigen gemeente te wonen. Sacha Ausems woont nu met partner en twee zonen in Berkel-Enschot. Ze heeft tot 8 juli de tijd om een woning in Waalwijk te vinden, maar dat gaat niet lukken. De Waalwijkse gemeenteraad wil haar nu een ontheffing verlenen, waardoor ze tot 8 juli 2023 de tijd krijgt om een woning te kopen of huren.